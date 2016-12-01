 بلا حدود تستنكر طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة واصفة الخطوة ''بالعار'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فتاة استدرجت أجنبيا لممارسة الجنس وقامت بسرقته بفاس..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فتاة استدرجت أجنبيا لممارسة الجنس وقامت بسرقته بفاس..وهذه هي التفاصيل

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. جمعية مغربية تدخل على الخط في قضية المهاجر المغربي الذي أضرم النار في جسده بإسبانيا | مجتمع

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. جمعية مغربية تدخل على الخط في قضية المهاجر المغربي الذي أضرم

مثير..شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند سيدة كتخدم كْرابة في كازا | حوادث و حقوق

مثير..شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند سيدة كتخدم ''كْرابة'' في كازا

صور جديدة وعفوية للملك داخل محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بدون برتوكول بنيجيريا | بوليتيك

صور جديدة وعفوية للملك داخل محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بدون برتوكول بنيجيريا

محامي سعد المجرد: القضية ستحسم الأسبوع المقبل..وها كيفاش | ثقافة و فنون

محامي سعد المجرد: القضية ستحسم الأسبوع المقبل..وها كيفاش

بلا حدود تستنكر طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة واصفة الخطوة بالعار | بوليتيك

بلا حدود تستنكر طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة واصفة الخطوة ''بالعار''

رسميا.. الملك محمد السادس يترأس يوم غد الأحد إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء | بوليتيك

رسميا.. الملك محمد السادس يترأس يوم غد الأحد إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني بالدار

عاجل.. فاجعة طرقية تهز مدينة طنجة وتقتل عائلة بأكملها.. وهذا هو عدد القتلى+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة طرقية تهز مدينة طنجة وتقتل عائلة بأكملها.. وهذا هو عدد القتلى+صور

عاجل :بعد حملة شوف تيفي ..اعتقال أحد اللصين الذين ظهرا في فيديو سرقة على المباشر بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :بعد حملة شوف تيفي ..اعتقال أحد اللصين الذين ظهرا في فيديو سرقة على المباشر بالدار البيضاء

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

بلا حدود تستنكر طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة واصفة الخطوة ''بالعار''

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 14:37 بلا حدود تستنكر طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة واصفة الخطوة بالعار | بوليتيك
بلا حدود تستنكر طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة واصفة الخطوة ''بالعار''
إستنكرت المنظمة غير الحكومية ''آفاق بلا حدود''، يوم أمس الجمعة بدكار، طرد السلطات الجزائرية لمهاجرين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، واصفة العملية “بالعار بالنسبة لإفريقيا”.

شوف تيفي

 

إستنكرت المنظمة غير الحكومية "آفاق بلا حدود"، يوم أمس الجمعة بدكار، طرد السلطات الجزائرية لمهاجرين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، واصفة  العملية “بالعار بالنسبة لإفريقيا”.

وندد رئيس المنظمة، بو بكار سيي في بيان  لأفاق بلاحدود عمليات طرد مهاجرين وانتهاكات حقوق الإنسان، السلوك الذي يعد بمثابة عار بالنسبة لإفريقيا، وتدعو إلى المواءمة لسياسات الهجرة”.

وأفادت  منظمة "آفاق بلا حدود" أن “الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام عبر العالم حول الوضعية المزرية للمهاجرين بالجزائر لا تشرف القارة الإفريقية، في وقت تحولت فيه أوروبا إلى حصون”.

وحسب ذات المصادر، فإن المعيش اليومي للمهاجرين ومعظمهم من جنوب الصحراء، يتأرجح بين كراهية الأجانب والعنصرية وعمليات الطرد بما يهدد سلامتهم في هذا السياق الجيو-سياسي المتوثر للغاية”، مشيرا إلى أن تنامي العنصرية في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة ووهران يمكن أن يتسبب في إحداث تأثير الدومينو في مجموع أنحاء البلاد.

وذكر سيي أنه في سنة 2014، كانت بعض وسائل الإعلام الجزائرية، على غرار يومية "الفجر"، تحدثت عن اجتياح “هؤلاء الآلاف من الأفارقة الذين يكتسحون شوارع العاصمة”.

وفي يوم 12 ماي من السنة ذاتها، اتهمت صحيفة “الشروق” عبر أعمدتها، المهاجرين بنقل الأمراض المعدية للجزائريين، فيما زادت صحيفة الفجر الجزائرية من حدة الاتهام حين قالت إن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء “يفشون الأوبئة من قبيل داء السيدا وفيروس إيبولا”.

وخلصت "آفاق بلا حدود" إلى أنه “يمكن أن نقول، بكل ثقة، إن الأمر يتعلق فعلا بانتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما للفصلين 3 و5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، مسائلة المجتمع الدولي حول مصير هؤلاء المهاجرين الذي يوجدون في “محنة ووضعية هشة وإذلال بالجزائر”.

من جهة أخرى، دعت المنظمة غير الحكومية في بيانها إلى التحلي بالمسؤولية والشرف واحترام الكرامة الإنسانية، وإلى المواءمة لسياسات الهجرة بإفريقيا من أجل تنمية مستدامة”.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الجزائر بلاحدود دكار المهاجرين إفريقيا العنصرية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صور جديدة وعفوية للملك داخل محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بدون برتوكول بنيجيريا | بوليتيك

صور جديدة وعفوية للملك داخل محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بدون برتوكول بنيجيريا

رسميا.. الملك محمد السادس يترأس يوم غد الأحد إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء | بوليتيك

رسميا.. الملك محمد السادس يترأس يوم غد الأحد إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء

الأمم المتحدة تصادق بالإجماع على هدنة فورية لإنقاذ ساكنة حلب السورية من الإبادة | بوليتيك

الأمم المتحدة تصادق بالإجماع على هدنة فورية لإنقاذ ساكنة حلب السورية من الإبادة

المغرب المغرب يدين الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة ستة أفراد من الشرطة المصرية | بوليتيك

المغرب المغرب يدين الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة ستة أفراد من الشرطة المصرية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بلاغ القصر الملكي : الملك محمد السادس يترأس احياء ليلة المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بلاغ القصر الملكي : الملك محمد السادس يترأس احياء ليلة المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني

بالفيديو | شاهد رد الشاب رزقي على عادل الميلودي بعد كلام الأخير عنه رغم اعتزاله | قنوات أخرى

بالفيديو | شاهد رد الشاب رزقي على عادل الميلودي بعد كلام الأخير عنه رغم اعتزاله

بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان..واش المغاربة عَنْدهُم حقوق؟ | نسولو الناس

بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان..واش المغاربة عَنْدهُم حقوق؟

أسماء الخمليشي تحكي كيف ضربت أحد المتحرشين بها | قنوات أخرى

أسماء الخمليشي تحكي كيف ضربت أحد المتحرشين بها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فتاة استدرجت أجنبيا لممارسة الجنس وقامت بسرقته بفاس..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

فتاة استدرجت أجنبيا لممارسة الجنس وقامت بسرقته بفاس..وهذه هي التفاصيل

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. جمعية مغربية تدخل على الخط في قضية المهاجر المغربي الذي أضرم النار في جسده بإسبانيا | مجتمع

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. جمعية مغربية تدخل على الخط في قضية المهاجر المغربي الذي أضرم

مثير..شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند سيدة كتخدم كْرابة في كازا | حوادث و حقوق

مثير..شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند سيدة كتخدم ''كْرابة'' في كازا

صور جديدة وعفوية للملك داخل محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بدون برتوكول بنيجيريا | بوليتيك

صور جديدة وعفوية للملك داخل محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بدون برتوكول بنيجيريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.