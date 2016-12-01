رسميا.. الملك محمد السادس يترأس يوم غد الأحد إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء ﻿

أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيترأس بعد صلاة عشاء يوم غد الأحد إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

"شو تيفي"+"و م ع"

أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيترأس بعد صلاة عشاء يوم غد الأحد إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وأوضحت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد صلاة عشاء يوم غد الأحد 11 ربيع الأول 1438 هـ موافق 11 دجنبر 2016 م".

وتجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"،كانت سباقة للكشف عن ترأس الملك محمد السادس لذكرى عيد المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني.



