عاجل.. فاجعة طرقية تهز مدينة طنجة وتقتل عائلة بأكملها.. وهذا هو عدد القتلى+صور ﻿

عرفت مدينة طنجة على مستوى شارع الجيش الملكي، اليوم السبت فاجعة طرقية حقيقة، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، نتيجة اصطدام بين سيارة خفيفة بشاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''.

"شوف تيفي"

عرفت مدينة طنجة على مستوى شارع الجيش الملكي، اليوم السبت فاجعة طرقية حقيقة، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، نتيجة اصطدام بين سيارة خفيفة بشاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شاحنة كبيرة، اصطدمت، بسيارة عائلية كانت تحمل أربعة أشخاص من بينهم رضيع، ما أسفر عن مقتلهم جميعا على الفور.

وأضاف المصدر ذاته بأن الضحايا هم زوج وزوجة ورضيعهما وسيدة، كانت برفقتهما، وقد تم إخراج جثتهم بصعوبة من السيارة، قبل أن يتم نقلهم إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.