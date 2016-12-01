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عاجل :بعد حملة شوف تيفي ..اعتقال أحد اللصين الذين ظهرا في فيديو سرقة على المباشر بالدار البيضاء

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 13:58 عاجل :بعد حملة شوف تيفي ..اعتقال أحد اللصين الذين ظهرا في فيديو سرقة على المباشر بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل :بعد حملة شوف تيفي ..اعتقال أحد اللصين الذين ظهرا في فيديو سرقة على المباشر بالدار البيضاء
تمكنت مصالح أمن مولاي رشيد، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص، وذلك لتورطه في سرقة حقيبة نسوية عن طريق الخطف بعد ظهوره في شريط فيديو صُور من إحدى السيارات.

"شوف تيفي"


تمكنت مصالح أمن مولاي رشيد، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص، وذلك لتورطه في سرقة حقيبة نسوية عن طريق الخطف بعد ظهوره في شريط فيديو صُور من إحدى السيارات.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فقد جرى توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 16 سنة بعد تحديد هويته ومكان تواجده بمسكنه على مستوى حي الولاء، وذلك لتورطه في سرقة حقيبة نسوية اقترفها في حق سيدة أجنبية على مستوى شارع عقبة ابن نافع.

وأوضح المصدر ذاته بأن المعني بالأمر أقر باقترافه لسرقة الحقيبة السالفة الذكر، التي كانت تحتوي على مبلغ 2000 درهم وبعض المتعلقات الشخصية، وهو على متن دراجة نارية كان يتولى سياقتها شخص آخر لا يزال البحث جاريا في شأنه.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية تمكنت من استرجاع حقيبتها، في حين أن الموقوف تم الإحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة في انتظار إحالته على العدالة من أجل المنسوب إليه.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحقيبة المديرية العامة للأمن الوطني حي الولاء

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