الأمن يطيح بمتخصص في سرقة الذهب وإعادة تذويبه و بيعه بفاس ﻿

أفلحت عناصر الشرطة التابعين لولاية أمن فاس يوم أمس الجمعة، من إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتهم السرقة وشراء المسروق كان ضحيتها صائغ المجوهرات.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أفلحت عناصر الشرطة التابعين لولاية أمن فاس يوم أمس الجمعة، من إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتهم السرقة وشراء المسروق كان ضحيتها صائغ المجوهرات.



و أكدت مصادرأمنية لقناة "شوف تيفي" أن صائغ المجوهرات اكتشف اختفاء بعض الحلي من الذهب التي يقوم بتصنيعها من محله, وأن العملية تكررت عدة مرات مند مدة لتنصب شكوك المشغل اتجاه المشتبه فيه الذي كان يساعده في محل الصياغة.



وأضاف المصدر الأمني أنه تم إيقاف المشتبه فيه متلبسا بالسرقة حيت و القيام بالتفتيش الوقائي عثر بداخل ملابسه الداخلية على 3 خواتم من الذهب, المصدر أضاف أنه واثناء التحقيق اعترف المشتبه فيه بالمنسوب اليه , كما افاد خلال التحقيق أنه يقوم بعملية السرقة وبيع المسروقات لصائغ بحي بن دباب الذي يقوم بتدويبها وإعادة تصنيعها وإعادة بيعها .