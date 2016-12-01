الموت يفجع الفنان عادل الميلودي ﻿

حالة من الحزن خيمت على بيت الفنان المثير للجدل عادل الميلودي، حيث أعلن مساء أمس عن وفاة عمته التي تقطن في نفس المدينة.

شوف تيفي

حالة من الحزن خيمت على بيت الفنان المثير للجدل عادل الميلودي، حيث أعلن مساء أمس عن وفاة عمته التي تقطن في نفس المدينة.

وكشف الميلودي أن عمته كانت مريضة، حيث وافتها المنية يوم أمس، وأعلنها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، الشيء الذي جعل مجموعة من التعاليق المتضامنة مع الفنان المثير عادل الميلودي تتفاعل بشكل كبير مع هذا الحدث الأليم ..إنا لله وإنا إليه راجعون.



