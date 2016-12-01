إعتقال مفتش شرطة متهم بالارتشاء وهكذا ورطته فتاة في طنجة ﻿

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع أربعة أشخاص، هم مفتش شرطة، وسائق سيارة أجرة، ومواطن من جنسية أجنبية وفتاة، وذلك للاشتباه في

"شوف تيفي"+"و م ع"

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع أربعة أشخاص، هم مفتش شرطة، وسائق سيارة أجرة، ومواطن من جنسية أجنبية وفتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالإرشاء والارتشاء والنصب واستغلال النفوذ والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ارتكبت الفتاة المذكورة حادثة سير تلقائية متسببة في خسائر مادية، قبل أن تغادر مكان الحادث على متن سيارة أجرة، مخلفة وراءها كلا من المواطن الأجنبي والسيارة، وذلك دون انتظار القيام بالمعاينات والإجراءات المسطرية اللازمة.

وأوضح البلاغ أن الفتاة المتسببة في الحادثة سلمت مبلغا ماليا إلى سائق سيارة الأجرة الذي قام بنقلها، بدعوى التوسط لها لدى أحد عناصر الشرطة من أجل رفع إجراءات الحجز على السيارة بالمستودع البلدي، حيث ربط الاتصال بمفتش للشرطة يعمل بدائرة أمنية بمدينة طنجة، لا علاقة له بمصلحة حوادث السير المشرفة على إنجاز محضر الحادثة، وسلمه جزءا من المبلغ المالي على سبيل الرشوة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالشرطي وسائق سيارة الأجرة تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاستماع إلى المتسببة في الحادثة والمواطن الأجنبي في محضر قانوني، في انتظار إحالة الجميع على النيابة العامة لمتابعتهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.