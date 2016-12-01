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الأمم المتحدة تصادق بالإجماع على هدنة فورية لإنقاذ ساكنة حلب السورية من الإبادة

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 12:48 الأمم المتحدة تصادق بالإجماع على هدنة فورية لإنقاذ ساكنة حلب السورية من الإبادة | بوليتيك
الأمم المتحدة تصادق بالإجماع على هدنة فورية لإنقاذ ساكنة حلب السورية من الإبادة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع قرار كندي يطالب بهدنة فورية في سوريا والسماح بوصول المساعدات وإنهاء حصار جميع المناطق أهمها مدينة حلب التي يعيش سكانها في عزلة ونقص حاد في

شوف تيفي


تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع قرار كندي يطالب بهدنة فورية في سوريا والسماح بوصول المساعدات وإنهاء حصار جميع المناطق أهمها مدينة حلب التي يعيش سكانها في عزلة ونقص حاد في الأغذية والأدوية جراء القصف المتواصل والحصار.

و أيد القرار الذي قدمته كندا مساء أمس الجمعة بعد تعديله، 122 صوتا، مقابل 13 رافضا، وامتناع 36 عن التصويت في الجمعية التي تضم 193 دولة.

وأفادت قناة الجزيرة التي أوردت الخبر، أن التصويت لصالح مشروع القرار لا يملك أي صلاحيات تنفيذية، بل هو مجرد استفتاء دولي على مواقف الدول الداعمة للنظام السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويطالب مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضوا بالجمعية العامة جميع الأطراف في الصراع السوري، خاصة النظام، الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.
ويدعو القرار إلى "انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.


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