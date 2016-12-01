المغرب المغرب يدين الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة ستة أفراد من الشرطة المصرية ﻿

شوف تيفي:و م ع
عبرت المملكة المغربية عن إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي أودى، أمس الجمعة، بحياة ستة أفراد من الشرطة المصرية في محافظة الجيزة وأسفر عن إصابة آخرين.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة إذ تتقدم بخالص تعازيها لأسر الضحايا ومتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، تجدد تأكيد تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة آفة الإرهاب.
وشدد المغرب، يضيف البلاغ، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للقضاء على هذه الظاهرة الهدامة وفق مقاربة مندمجة تشمل البعد الأمني والفكري والتنموي.
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