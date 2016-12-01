عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز طنجة..زوج يقتل زوجته..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اهتز حي مسنانة بمدينة طنجة، قبل قليل على وقع جريمة مروعة، بطلها زوج أقدم على قتل زوجته فوق فراش الزوجية.

"شوف تيفي"

اهتز حي مسنانة بمدينة طنجة، قبل قليل على وقع جريمة مروعة، بطلها زوج أقدم على قتل زوجته فوق فراش الزوجية.

وحسب مصادر طنجاوية فإن الجاني البالغ من العمر 36 عاما، قام بإحكام قبضته على زوجته البالغة قيد حياتها 33 عاما، قبل أن يجهز عليها ويرديها قتيلة وذلك بخنقها بواسطة يديه.

وأضافت المصادر ذاتها بأن السبب في وقوع الجريمة، يعود إلى الشكوك التي انتابت الزوج الذي يعمل كمياوم حول خيانة زوجته له، موضحة بأن المصالح الأمنية قامت باعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.