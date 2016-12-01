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جمهور مهرجان مراكش يغادر قاعة العرض بسبب مشاهد ساخنة وجريئة في فيلم ''اليتيمية''

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 12:25 جمهور مهرجان مراكش يغادر قاعة العرض بسبب مشاهد ساخنة وجريئة في فيلم اليتيمية | ثقافة و فنون
جمهور مهرجان مراكش يغادر قاعة العرض بسبب مشاهد ساخنة وجريئة في فيلم ''اليتيمية''
أغضبت المشاهد الحميمية التي تضمنها الفيلم الفرنسي ''اليتيمة'' , الجمهور الكبير الذي حج لقاعة المهرجان من أجل متابعة هذا الفيلم الجديد و الذي يعرض لأول مرة بالعالم العربي و افريقيا.،و تسبب الفيلم

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أغضبت المشاهد الحميمية التي تضمنها الفيلم الفرنسي "اليتيمة" , الجمهور الكبير الذي حج لقاعة المهرجان من أجل متابعة هذا الفيلم الجديد و الذي يعرض لأول مرة بالعالم العربي و افريقيا.،و تسبب الفيلم الفرنسي "اليتيمة"، في غضب عدد كبير من الجمهور بسبب احتوائه على مشاهد حميمية، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

و تخلل الفيلم الذي يشارك في الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش, كمشارك ضمن صنف الأفلام "خارج المسابقة"، مشاهد حميمية جريئة عجلت بخروج البعض في الدقائق الأولى من الفيلم .

بعض اللقطات التي رواها بعض من حضر عرض الفيلم , تظهر واحدة ضمن 4 بطلات الفيلم , وهي تجري عملية تلقيح اصطناعي في لقطة كاملة عندما فقدت الأمل في الإنجاب مجددا , فيما عاد مخرج الفيلم وفي مشهد ساخن الى إظهار البطلة الثانية من الفيلم مع عشيقها في وضعية حميمية دفعت عدد من الجمهور لمغادرة القاعة .

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جمهور مهرجان مراكش يغادر قاعة العرض بسبب مشاهد ساخنة وجريئة في فيلم اليتيمية

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