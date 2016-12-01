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عاجل: بعد حوالي 4 أشهر..المحكمة الزجرية تبث في قضية انهيار عمارة اسباتة و هذا ما قررته

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 12:17 عاجل: بعد حوالي 4 أشهر..المحكمة الزجرية تبث في قضية انهيار عمارة اسباتة و هذا ما قررته | مجتمع
عاجل: بعد حوالي 4 أشهر..المحكمة الزجرية تبث في قضية انهيار عمارة اسباتة و هذا ما قررته
علمت ''شوف تيفي''،اليوم السبت أن قاضي المحكمة الزجرية بعين السبع أجل البث في ملف فاجعة اسباتة إلى غاية 21 من الشهر الجاري .

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي"،اليوم السبت أن قاضي المحكمة الزجرية بعين السبع أجل البث في ملف فاجعة اسباتة إلى غاية 21 من الشهر الجاري .
وتميزت الجلسة ، بعد تحقيق مطول، بحضور مكثف لأسر المتابعين في حالة اعتقال.

و يتابع المتهمون و هو مالك العمارة و الكلف بتشييدها و ثلاثة مهندسين الأول معماري و الثاني مدير مكتب الدراسات و الثالث مدير مكتب المراقبة فيما المتابع الخامس و هو تقني في مجال الهندسة المدنية انتحل صفة مهندس خرسانة(يتابعون) في حالة اعتقال.
وكانت الخبرة التقنية التي أجريت، أكدت أن إضافة الطابقين الثالث والرابع هو السبب الرئيسي وراء الانهيار.

 

 

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المحكمة الزجرية تأجيل البث انهيار عمارة اسباتة

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