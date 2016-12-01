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موريتانيا تسلم تركيا 5 مدارس تابعة ''لمنظمة فتح الله غولن''

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 12:15 موريتانيا تسلم تركيا 5 مدارس تابعة لمنظمة فتح الله غولن | دولي
موريتانيا تسلم تركيا 5 مدارس تابعة ''لمنظمة فتح الله غولن''
تعتزم موريتانيا، تسليم وقف “المعارف” التابع لرئاسة الوزراء التركية، إدارة 5 مدارس تابعة لمنظمة “فتح الله غولن” الموجودة على أراضيها.

شوف تيفي


تعتزم موريتانيا، تسليم وقف “المعارف” التابع لرئاسة الوزراء التركية، إدارة 5 مدارس تابعة لمنظمة “فتح الله غولن” الموجودة على أراضيها.

وقال حسن ياووز، وكيل رئاسة الوقف، مساء الجمعة إن “الحكومة الموريتانية بصدد تسليمنا إدارة 5 مدارسة تابعة لمنظمة غولن” التي نفذت محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف يوليوز الماضي.

وحسب وكالة الأناضول التي أوردت الخبر “فالوقف وقّع مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية بخصوص تسليم المدارس الخمسة التي يتعلم فيها ألف و500 طالب”.

وأشارت الوكالة" إلى أن لقاءا أجراه مسؤولون في الوقف مؤخرًا مع رئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال مباحثاتهم مع الحكومة في هذا الإطار، حيث أكد ولد عبد العزيز أن بلاده لن تسمح لمنظمة “غولن” بتعكير علاقات موريتانيا مع تركيا.

وباتفاقية أمس الجمعة يصل عدد البلدان الإفريقية التي قررت تسليم إدارات تلك المدارس للوقف، لستة دول هي: بنين، والصومال، وغينيا، والسودان، وتشاد وموريتانيا.

 

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