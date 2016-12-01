 خطير..عصابة ''لّوتوروت'' ترشق حافلة بالحجارة وتصيب ثلاثة رجال أمن في تمارة..وهذه هي التفاصيل ﻿
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خطير..عصابة ''لّوتوروت'' ترشق حافلة بالحجارة وتصيب ثلاثة رجال أمن في تمارة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 12:13 خطير..عصابة لّوتوروت ترشق حافلة بالحجارة وتصيب ثلاثة رجال أمن في تمارة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير..عصابة ''لّوتوروت'' ترشق حافلة بالحجارة وتصيب ثلاثة رجال أمن في تمارة..وهذه هي التفاصيل
فتحت المصالح الأمنية التابعة لمدينة تمارة، تحقيقا وتحريات مكثفة للكشف عن هوية مجموعة من الأشخاص قاموا أخيرا، برشق حافلة للركاب على مستوى الطريق السيار تمارة في اتجاه البيضاء، وذلك للتسبب في

"شوف تيفي"

فتحت المصالح الأمنية التابعة لمدينة تمارة، تحقيقا وتحريات مكثفة للكشف عن هوية مجموعة من الأشخاص قاموا أخيرا، برشق حافلة للركاب على مستوى الطريق السيار تمارة في اتجاه البيضاء، وذلك للتسبب في انقلابها والسطو على ممتلكات ركابها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الرشق الخطير، أسفر عن تسجيل إصابات في صفوف الركاب ومن بينهم ثلاثة عناصر من رجال الأمن، والذين تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي سيدي لحسن بتمارة لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم نقل مصابين آخرين إلى مستشفى ابن سينا بالرباط نظرا لإصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضح المصدر ذاته بأن مجموعة هامة من المسؤولين بمدينة تمارة، قاموا بزيارة المصابين بالمستشفى، وأكدوا للضحايا بأن مصالح الأمن، فتحت تحقيقا فوريا من أجل إلقاء القبض على الجناة، وتقديم للقضاء في اقرب الآجال.

 

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المغرب شوف تيفي الطريق السيار الركاب رجال الأمن المستشفى الإقليمي المصابين الرباط ابن سينا

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