هذه هي هوية وصور زُوج شفارة اللي صوروهم كيشفروعلى الموتور والفايسبوكيون يطلقون حملة لاعتقالهم.. تفاصيل مثيرة ﻿

مباشرة بعد نشر الفيديو الذي يوثق لحظة مطاردة سيارة لدراجة نارية بها شخصان قاما بتنفيذ عملية سرقة بالبيضاء، تداول النشطاء صورا للسارقين تم التقاطها من حسابيهما الخاص على الفايسبوك.

"شوف تيفي"



مباشرة بعد نشر الفيديو الذي يوثق لحظة مطاردة سيارة لدراجة نارية بها شخصان قاما بتنفيذ عملية سرقة بالبيضاء، تداول النشطاء صورا للسارقين تم التقاطها من حسابيهما الخاص على الفايسبوك.

وحسب ناشري هذه الصور فإن الأمر يتعلق بـ "الجابوني" و "أوس"، وهما يقطنان بدرب الكبير على مستوى عمالة الفداء درب السلطان، ويعتبران من بين أخطر اللصوص عن طريق الخطف بواسطة الدراجة النارية.

وطالب النشطاء بعد تداول هذه الصور المصالح الأمنية باعتقال السارقين سريعا، حتى يكون مصيرهما مشابها للمجرم الخطير الملقب بـ "الوحش" والذي تم اعتقاله عقب ارتكابه لجريمة خطيرة هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال محاولته سرقة حقيبة شخص بها مبلغ مالي مهم.