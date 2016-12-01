بعد واقعة محاولة المجرم الوحش سرقة حقيبة بها 90 مليون: سائق دراجة نارية سرق حقيبة سيدة أجنبية وها شحال ديال الفلوس فيها ﻿

تمكنت مصالح أمن مولاي رشيد، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص، وذلك لتورطه في سرقة حقيبة نسوية عن طريق الخطف.



"شوف تيفي"



تمكنت مصالح أمن مولاي رشيد، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص، وذلك لتورطه في سرقة حقيبة نسوية عن طريق الخطف.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فقد جرى توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 16 سنة بعد تحديد هويته ومكان تواجده بمسكنه على مستوى حي الولاء، وذلك لتورطه في سرقة حقيبة نسوية اقترفها في حق سيدة أجنبية على مستوى شارع عقبة ابن نافع.

وأوضح المصدر ذاته بأن المعني بالأمر أقر باقترافه لسرقة الحقيبة السالفة الذكر، التي كانت تحتوي على مبلغ 2000 درهم وبعض المتعلقات الشخصية، وهو على متن دراجة نارية كان يتولى سياقتها شخص آخر لا يزال البحث جاريا في شأنه.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية تمكنت من استرجاع حقيبتها، في حين أن الموقوف تم الإحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة في انتظار إحالته على العدالة من أجل المنسوب إليه.