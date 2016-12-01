سار وهام للمغاربة.. السفر إلى إسبانيا بلا فيزا أصبح ممكنا..وهذه هي التفاصيل للراغبين في السفر ﻿

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي في خبر سابق قبل أشهر قررت الحكومة الإسبانية إلغاء التأشيرة على جوازات السفر المغربية، وفتح الحدود في وجه المغاربة من بداية شهر يناير 2017، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل

"شوف تيفي"



كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي في خبر سابق قبل أشهر قررت الحكومة الإسبانية إلغاء التأشيرة على جوازات السفر المغربية، وفتح الحدود في وجه المغاربة من بداية شهر يناير 2017، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن المغاربة المستفيدين من الإلغاء لن تتجاوز مدة إقامتهم في إسبانيا تسعون يوما، أي الثلاثة أشهر قبل العودة إلى أرض الوطن، موضحة بأن أي شخص تم ضبطه بعد هذه المدة سيتم ترحيله إلى المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها بأن إلغاء التأشيرة وتسهيل الحكومة الإسبانية شروط للحصول على تأشيرة "شينغن"، بعد التوقيع بين وزارة الخارجية على اتفاقية بين البلدين تهدف إلى تشجيع المغاربة على السفر إلى إسبانيا التي تعاني من أزمة اقتصادية.



