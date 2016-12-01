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حملات أمنية بالبيضاء تسفر عن توقف أزيد من 1500 شخصا في 5 أيام

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 10:43 حملات أمنية بالبيضاء تسفر عن توقف أزيد من 1500 شخصا في 5 أيام | مجتمع
حملات أمنية بالبيضاء تسفر عن توقف أزيد من 1500 شخصا في 5 أيام
علم لدى المصالح الأمنية بولاية الدار البيضاء أن حصيلة التدخلات التي باشرتها عناصرها خلال خمسة أيام الماضية٬ بلغت 1549 شخصا متورطين في قضايا مختلفة.


شوف تيفي: عبدالقادر الفطواكي

علم لدى المصالح الأمنية بولاية الدار البيضاء أن حصيلة التدخلات التي باشرتها عناصرها خلال خمسة أيام الماضية٬ بلغت 1549 شخصا متورطين في قضايا مختلفة.

و ذكر بلاغ لولاية أمن الدارالبيضاء توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه , أن من بين الموقوفين 1120 شخصا ضبطوا في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية مختلفة٬ و 410 مبحوث عنهم، إضافة إلى إيقاف 19 شخصا آخرين من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون مبرر أو سند قانوني.

الموقوفون متورطون أساسا في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات وحيازة السلاح الأبيض وحالات التلبس بالسرقة وحالات الاعتداء واعتراض السبيل والنصب والاحتيال وتبادل العنف وغيرها.

و همت الحملة عددا من الأحياء والمناطق بالمدينة٬ و تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني بولاية الدار البيضاء للوقاية من الجريمة وزجر مرتكبيها٬ عن طريق اعتماد مخطط عمل ميداني فعال٬ يراهن من جهة على الحضور المكثف للدوريات الأمنية بالشارع العام٬ وتدعيم العمليات الوقائية للحد من الجريمة٬ وعلى الاستجابة الفورية والفعالة لحاجيات المواطنين من المرفق الأمني من جهة ثانية.

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حملات أمنية بالبيضاء تسفر عن توقف أزيد من 1500 شخصا في 5 أيام

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