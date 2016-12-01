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عاجل وانفراد.. الملك محمد السادس يحل اليوم بالمغرب وهذا هو المسجد الذي سيحيي به ذكرى المولد النبوي

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 10:19 عاجل وانفراد.. الملك محمد السادس يحل اليوم بالمغرب وهذا هو المسجد الذي سيحيي به ذكرى المولد النبوي | بوليتيك
عاجل وانفراد.. الملك محمد السادس يحل اليوم بالمغرب وهذا هو المسجد الذي سيحيي به ذكرى المولد النبوي
علمت ''شوف تيفي'' بأنه من المنتظر أن يعود الملك محمد السادس اليوم السبت، إلى أرض الوطن، قادما من نيجيريا التي حل بها الأسبوع الماضي.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأنه من المنتظر أن يعود الملك محمد السادس اليوم السبت، إلى أرض الوطن، قادما من نيجيريا التي حل بها الأسبوع الماضي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الملك محمد السادس، سيحيي ذكرى المولد النبوي ليلة غد الأحد بمسجد الحسن الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، قام بجولة في العديد من الدول الإفريقية عقب ترأسه لفعاليات مؤتمر المناخ العالمي "كوب 22" بمراكش.

 

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس المولد النبوي مؤتمر المناخ

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