عاجل.. هذا ما وقع لمجرم خطير ملقب بـ ''ولد لملاح'' في كازا+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر الفرقة الأمنية لدراجات التيماكس، تمكنوا قبل قليل من اعتقال مجرم خطير مبحوث عنه على مستوى ساحة الجامعة العربية بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن عناصر الفرقة الأمنية لدراجات التيماكس، تمكنوا قبل قليل من اعتقال مجرم خطير مبحوث عنه على مستوى ساحة الجامعة العربية بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر ملقب بـ "ّولد الملاح"، وقد توصلت المصالح الأمنية في حقه بالعديد من الشكايات، ومن بينها اعتراض سبيل المارة والضرب والجرح.

وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف كان خلال لحظة اعتقاله في حالة سكر، وقد أسفر التفتيش الأولى له عن العثور على سلاح أبيض يستخدمه في الاعتداء على المواطنين.