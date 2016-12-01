بالفيديو ..علي المديدي يتأهل إلى المرحلة الأولى من منشد الشارقة ويمثل المغرب بامتياز ﻿

قدم المغربي علي المديدي عرضا احترافيا في أولى سهرات تلفزيون الشارقة في المسابقة التي ستختار أحسن منشد بالعالم العربي، وكان هذا العرض امام لجنة من المغنين المتخصصين في هذا اللون المديحي، بقيادة

شوف تيفي

قدم المغربي علي المديدي عرضا احترافيا في أولى سهرات تلفزيون الشارقة في المسابقة التي ستختار أحسن منشد بالعالم العربي، وكان هذا العرض امام لجنة من المغنين المتخصصين في هذا اللون المديحي، بقيادة الفنان الكبير لطفي بوشناق الذي أثنى على صوت المغربي إلى جانب بقية أعضاء لجنة التحكيم، حيث قدم علي موالا وثلاث مقاطع أندلسية رائعة ، استطاع أن يدمجها ويثبت جدارته ومنافسته على اللقب بكل المواصفات المطلوبة.

وبهذا يكون علي قد دشن على بداية موفقة بامتياز، وأعطى برهان تمثيله للمغرب بشكل لا يمكن أن يتخلف حوله أي شخص بالرجوع إلى المعايير الموسيقية، حيث أبان عن مقدرات صوتية عالية، وعن تنقل سلس بين الألحان الثلاث بعد الموال.

من جهة أخرى لوحظ حضور قوي للجالية المغربية المقيمة بالإمارات لتشجيع علي، كما قاموا بتأسيس جروب لدعمه على الفيسبوك كما خصصوا فريقا يقوم بتشجيع التصويت عليه وتخصيص رحلات مجانية وتذاكر كذلك لمن يريد حضور ومتابعة السهرات بتلفزيون الشارقة.

نتمنى في شوف تيفي كل التوفيق لممثل المغرب الوحيد في هذه المسابقة، ويعود باللقب لبلدنا الحبيب المغرب ويرفع رايته.