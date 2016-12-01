 مشرمل هاز جنوية في خنيفرة و البوليس كاليه لوح الجنوية ولا نتيري فيك..وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مشرمل هاز جنوية في خنيفرة و البوليس كاليه لوح الجنوية ولا نتيري فيك..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

مشرمل هاز جنوية في خنيفرة و البوليس كاليه لوح الجنوية ولا نتيري فيك..وها شنو وقع

فيديو جد صادم.. فتاة قاصر من آسفي ولد الفشوش شربني شي حاجة وغتاصبني+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم.. فتاة قاصر من آسفي ''ولد الفشوش شربني شي حاجة وغتاصبني''+تفاصيل مؤلمة

خطير.. قاصر مقرقب دار روينة في مؤسسة تعليمية في كازا.. وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. قاصر مقرقب دار روينة في مؤسسة تعليمية في كازا.. وها علاش

بالفيديو ..أخنوش : نحن في نقاشات وحوارات للدخول للحكومة وموعد قرار المحكمة الأوربية أواخر هذا الشهر | بوليتيك

بالفيديو ..أخنوش : نحن في نقاشات وحوارات للدخول للحكومة وموعد قرار المحكمة الأوربية أواخر هذا

بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا اكديم - إيزيك | بوليتيك

بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا اكديم -

هذه هي التفاصيل الكاملة للفيديو الذي ظهر به شاب وهو يحاول إضرام النار في جسده بآسفي+فيديو | مجتمع

هذه هي التفاصيل الكاملة للفيديو الذي ظهر به شاب وهو يحاول إضرام النار في جسده بآسفي+فيديو

عاجل وانفراد.. هذا ما تقوم به الفتاة الفرنسية التي تتهم سعد المجرد باغتصابها داخل الملاهي الليلية بباريس | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد.. هذا ما تقوم به الفتاة الفرنسية التي تتهم سعد المجرد باغتصابها داخل الملاهي الليلية

يا ربي السلامة: جريمة قتل مروعة تهز الحي المحمدي بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: جريمة قتل مروعة تهز الحي المحمدي بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل الخطيرة

خطير.. مكفوفون يهددون بالانتحار في مراكش+صور | مجتمع

خطير.. مكفوفون يهددون بالانتحار في مراكش+صور

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

مشرمل هاز جنوية في خنيفرة و البوليس كاليه لوح الجنوية ولا نتيري فيك..وها شنو وقع

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 01:26 مشرمل هاز جنوية في خنيفرة و البوليس كاليه لوح الجنوية ولا نتيري فيك..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
مشرمل هاز جنوية في خنيفرة و البوليس كاليه لوح الجنوية ولا نتيري فيك..وها شنو وقع
شهدت مدينة خنيفرة ليلة الخميس- الجمعة، واقعة خطيرة، بطلها مشرمل يحمل ''مدية'' من الحجم الكبير، قام بالعربدة وتخريب العديد من السيارات.

 "شوف تيفي"

 شهدت مدينة خنيفرة ليلة الخميس- الجمعة، واقعة خطيرة، بطلها مشرمل يحمل "مدية" من الحجم الكبير، قام  بالعربدة وتخريب العديد من السيارات.

 وحسب مصادر محلية فإن المشرمل كان في حالة سكر طافح وقام بالعربدة، ما جعل أحد رجال الشرطة يبادر للتدخل وإشهار سلاحه الوظيفي قائلا "لوح الجنوي ولا نتيري فيك" وهو الأمر الذي استجاب له المعني بالأمر.

 وأضافت المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر تم توقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي خنيفرة المشرمل السلاح الوظيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو جد صادم.. فتاة قاصر من آسفي ولد الفشوش شربني شي حاجة وغتاصبني+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم.. فتاة قاصر من آسفي ''ولد الفشوش شربني شي حاجة وغتاصبني''+تفاصيل مؤلمة

خطير.. قاصر مقرقب دار روينة في مؤسسة تعليمية في كازا.. وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. قاصر مقرقب دار روينة في مؤسسة تعليمية في كازا.. وها علاش

يا ربي السلامة: جريمة قتل مروعة تهز الحي المحمدي بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: جريمة قتل مروعة تهز الحي المحمدي بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل الخطيرة

سرقة محتويات سيارة بطريقة احترافية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

سرقة محتويات سيارة بطريقة احترافية بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أسماء الخمليشي تحكي كيف ضربت أحد المتحرشين بها | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

أسماء الخمليشي تحكي كيف ضربت أحد المتحرشين بها

نبيلة معان تجتمع رفقة زوجها لأول مرة في بلاطو برنامج تغريدة | قنوات أخرى

نبيلة معان تجتمع رفقة زوجها لأول مرة في بلاطو برنامج تغريدة

الحصاد اليومي.. مركز للغات ينصب على 70 عائلة في مبالغ مالية مهمة بالبرنوصي | حصاد اليوم

الحصاد اليومي.. مركز للغات ينصب على 70 عائلة في مبالغ مالية مهمة بالبرنوصي

شوف الصحافة.. المغرب يبرم صفقة لاقتناء صواريخ أمريكية فعالة مضادة للدبابات | شوف الصحافة

شوف الصحافة.. المغرب يبرم صفقة لاقتناء صواريخ أمريكية فعالة مضادة للدبابات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مشرمل هاز جنوية في خنيفرة و البوليس كاليه لوح الجنوية ولا نتيري فيك..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 2 ساعات

مشرمل هاز جنوية في خنيفرة و البوليس كاليه لوح الجنوية ولا نتيري فيك..وها شنو وقع

فيديو جد صادم.. فتاة قاصر من آسفي ولد الفشوش شربني شي حاجة وغتاصبني+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم.. فتاة قاصر من آسفي ''ولد الفشوش شربني شي حاجة وغتاصبني''+تفاصيل مؤلمة

خطير.. قاصر مقرقب دار روينة في مؤسسة تعليمية في كازا.. وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. قاصر مقرقب دار روينة في مؤسسة تعليمية في كازا.. وها علاش

بالفيديو ..أخنوش : نحن في نقاشات وحوارات للدخول للحكومة وموعد قرار المحكمة الأوربية أواخر هذا الشهر | بوليتيك

بالفيديو ..أخنوش : نحن في نقاشات وحوارات للدخول للحكومة وموعد قرار المحكمة الأوربية أواخر هذا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.