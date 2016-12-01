مشرمل هاز جنوية في خنيفرة و البوليس كاليه لوح الجنوية ولا نتيري فيك..وها شنو وقع ﻿

شهدت مدينة خنيفرة ليلة الخميس- الجمعة، واقعة خطيرة، بطلها مشرمل يحمل ''مدية'' من الحجم الكبير، قام بالعربدة وتخريب العديد من السيارات.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة خنيفرة ليلة الخميس- الجمعة، واقعة خطيرة، بطلها مشرمل يحمل "مدية" من الحجم الكبير، قام بالعربدة وتخريب العديد من السيارات.



وحسب مصادر محلية فإن المشرمل كان في حالة سكر طافح وقام بالعربدة، ما جعل أحد رجال الشرطة يبادر للتدخل وإشهار سلاحه الوظيفي قائلا "لوح الجنوي ولا نتيري فيك" وهو الأمر الذي استجاب له المعني بالأمر.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر تم توقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



