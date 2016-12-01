فيديو جد صادم.. فتاة قاصر من آسفي ''ولد الفشوش شربني شي حاجة وغتاصبني''+تفاصيل مؤلمة ﻿

ظهرت فتاة قاصر من مدينة آسفي في مقطع فيديو صادم، وهي تكشف عن تعرضها للاغتصاب على يد ''ولد الفشوش'' ابن محامي، افتض بكارتها بعد أن ناولها مشروبا مخدرا.

"شوف تيفي"





ظهرت فتاة قاصر من مدينة آسفي في مقطع فيديو صادم، وهي تكشف عن تعرضها للاغتصاب على يد "ولد الفشوش" ابن محامي، افتض بكارتها بعد أن ناولها مشروبا مخدرا.



وعلاقة بالموضوع فإن مصادر مسفيوية، كشفت بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، أمر مساء اليوم الجمعة، بإيداع الشخص المتابع في هذه القضية وهو ابن محامي بعاصمة عبدة ، بالسجن المدني للمدينة، في انتظار الاستماع له يوم 9 فبراير المقبل.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، كانت قد اعتقلت الموقوف، قبل أيام، حيث وجهت له تهم التغرير واغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر16 سنة.





