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خطير.. قاصر مقرقب دار روينة في مؤسسة تعليمية في كازا.. وها علاش

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 00:42 خطير.. قاصر مقرقب دار روينة في مؤسسة تعليمية في كازا.. وها علاش | حوادث و حقوق
خطير.. قاصر مقرقب دار روينة في مؤسسة تعليمية في كازا.. وها علاش
تمكنت عناصر خلية الأمن المدرسي بتنسيق مع عناصر دائرة الشرطة التشارك بالبيضاء، خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخص قاصر في حالة تخدير وذلك لتورطه في انتهاك حرمة مؤسسة تعليمية وإحداث الفوضى مع عرقلة

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر خلية الأمن المدرسي بتنسيق مع عناصر دائرة الشرطة التشارك بالبيضاء، خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخص قاصر في حالة تخدير وذلك لتورطه في انتهاك حرمة مؤسسة تعليمية وإحداث الفوضى مع عرقلة سير العمل بها.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه البالغ من العمر 17 سنة، اقتحم ثانوية تأهيلية بمنطقة التشارك وأحدث بلبلة وفوضى عارمة مع عرقلة سير العمل بهذه المؤسسة التعليمية.

وأوضح المصدر ذاته بأن المعني بالأمر الذي كانت بادية عليه حالة التخدير بكل تجلياتها، أقر باقتحامه لتلك المؤسسة التعليمية بدعوى بحثه عن شخص آخر يدرس بنفس المؤسسة من أجل الإنتقام منه لحزازات سابقة جمعت بينهما، بحيث جرى إخضاعه لتدابير المراقبة النظرية، في انتظار تعميق البحث معه وتقديمه إلى العدالة من أجل المنسوب إليه.

 

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني الأمن المدرسي التخدير

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