بالفيديو ..أخنوش : نحن في نقاشات وحوارات للدخول للحكومة وموعد قرار المحكمة الأوربية أواخر هذا الشهر ﻿

خلافا لما يتم تداوله عن وجود قطيعة مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، كشف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في كلمته باللقاء التواصلي مع منسقي الحزب وأعضائه بجهة العيون الساقية الحمراء

شوف تيفي

خلافا لما يتم تداوله عن وجود قطيعة مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، كشف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في كلمته باللقاء التواصلي مع منسقي الحزب وأعضائه بجهة العيون الساقية الحمراء عشية اليوم الجمعة، أنه في نقاش وحوار من أجل الدخول للحكومة.

وجاء تصريح عزيز أخنوش خلال شرحه للطريقة التي يجب أن يتواصل بها أعضاء الحزب مع المواطنين، حيث قال أخنوش" أننا نريد حزب ديال المعقول الذي يعني باللهجة الحسانية "صكم صكم" وبالأمازيغية "أغراس أغراس"، كاشفا أن الحزب سيستمر في التواصل مع المواطنين سواء كان في الحكومة التي نحن في نقاشات وحوارات للدخول إليها أو في المعارضة.

وأضاف أخنوش أنه اطلع على الظروف التي جرت فيها الإنتخابات التشريعية الأخيرة بعد إجتماع مع المنسقين، مصرحا أن المؤتمر القادم المقرر في شهر ماي المقبل سيحسم في التنظيم والقانون الأساسي للحزب.

وأعلن أخنوش أن قرار المحكمة الأوربية هو يوم 28 دجنبر الجاري في إشارة "للإتفاقية الفلاحية مع الإتحاد الأوربي"، مطالبا رجال الأعمال الإستثمار في مدينة العيون والنواحي لخلق فرص الشغل، مذكرا بأعداء الحزب وخصومه "الفقر والبطالة والهشاشة".





