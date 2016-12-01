 بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا اكديم - إيزيك ﻿
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بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا اكديم - إيزيك

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 00:36 بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا اكديم - إيزيك | بوليتيك
بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا اكديم - إيزيك
أعلنت عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ـ ايزيك اليوم الجمعة، عن تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء هؤلاء الضحايا، وقد ذكرت الجمعية في بلاغ لها أنها اختارت مناسبة تخليد العالم في العاشر من دجنبر

"شوف تيفي"

 

أعلنت عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ـ ايزيك اليوم الجمعة، عن تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء هؤلاء الضحايا، وقد ذكرت الجمعية في بلاغ لها أنها اختارت مناسبة تخليد العالم في العاشر من دجنبر لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للإعلان عن تأسيسها، "إيمانا منا بأن أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة والذي تم سلبه من أبنائنا الإحدى عشر الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نونبر 2010 بضاحية مدينة العيون".

وأوضحت الجمعية بأنها حددت كأهداف لها، التعريف بضحايا أحداث اكديم ـ ايزيك من عناصر القوات العمومية باعتبارهم شهداء الواجب الوطني؛ والتصدي بكل الوسائل المشروعة لكل محاولات طمس معالم الجريمة البشعة التي تعرض لها أبناؤنا؛ و حفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم من خلال إعمال القانون ضد الجناة؛ وتمثيل عائلات الضحايا في مختلف المحافل الوطنية والدولية وإسماع صوت الضحايا الحقيقيين؛ والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا".

وأشارت الجمعية كذلك إلى أنه انطلاقا من هذه الأهداف المذكورة فإنها اتعتزم بعد تسجيلها لقرار محكمة النقض إحالة ملف المتابعين في قضية اغتيال أبنائنا على محكمة الاستئناف وتقديمهم في جلسة يوم 26 دجنبر 2016، اتخاذ كل المبادرات اللازمة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، والسعي إلى الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم المشروعة بخصوص هذه القضية".

وأضافت ذات الجمعية أنه وتبعا لما سبق فإنها تناشد جميع الهيئات والأشخاص المؤمنين بعدالة مطالبها دعمها ومؤازرتها، مؤكدة بأن إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف يشكل فرصة أخرى بالنسبة لنا لتذكير الرأي العام الوطني والدولي بمعاناتنا كأسر للضحايا والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى إخراج هذا الملف عن طابعه الجرمي والجنائي وكذا تقديم المتابعين كضحايا والتجاهل التام لأبنائنا الذين كانوا الضحايا الحقيقيين."

وأكدت الجمعية على ثقتها الكاملة في السلطة القضائية كآلية للإنصاف وتحقيق العدالة التي من شأنها كشف الطابع الإجرامي للأفعال التي أدت إلى اغتيال أبنائنا والطريقة الهمجية واللاإنسانية التي اعتمدت من قبل الجناة في التمثيل بالجثث والتبول عليها والإمعان في تشويهها.

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