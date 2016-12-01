هذه هي التفاصيل الكاملة للفيديو الذي ظهر به شاب وهو يحاول إضرام النار في جسده بآسفي+فيديو ﻿

في جديد الفيديو الذي ظهر به شاب يدعى ''حمودة'' وهو يحاول، إضرام النار في جسده، علمت ''شوف تيفي'' أن تفاصيله وقعت يوم الثلاثاء 24 فبراير الماضي، أمام عمالة آسفي.

"شوف تيفي"

في جديد الفيديو الذي ظهر به شاب يدعى "حمودة" وهو يحاول، إضرام النار في جسده، علمت "شوف تيفي" أن تفاصيله وقعت يوم الثلاثاء 24 فبراير الماضي، أمام عمالة آسفي.

وحسب مصدر "ّشوف تيفي" فإن الشاب حاول إضرام النار في جسده، قبل أن يتدخل ثلاثة أفراد من القوات المساعدة المتواجدين أمام باب العمالة، حيث قاموا بإسقاطه أرضا، قبل أن يتم اعتقاله واقتياده إلى ولاية الأمن.

وأوضح المصدر ذاته بأن أسباب، محاولة الشاب الانتحار هو ظهوره في مقطع فيديو قبل أشهر وهو يفضح الغش في تعبيد أحد الطرقات، ما تسبب له في التعرض للتعنيف على يد بعض الأشخاص وهو ما اعتبره "حكرة".



