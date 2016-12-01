 عاجل وانفراد.. هذا ما تقوم به الفتاة الفرنسية التي تتهم سعد المجرد باغتصابها داخل الملاهي الليلية بباريس ﻿
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عاجل وانفراد.. هذا ما تقوم به الفتاة الفرنسية التي تتهم سعد المجرد باغتصابها داخل الملاهي الليلية بباريس

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 23:16 عاجل وانفراد.. هذا ما تقوم به الفتاة الفرنسية التي تتهم سعد المجرد باغتصابها داخل الملاهي الليلية بباريس | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد.. هذا ما تقوم به الفتاة الفرنسية التي تتهم سعد المجرد باغتصابها داخل الملاهي الليلية بباريس
في جديد قضية سعد المجرد المعتقل في سجن ''فلوري''، علمت ''شوف تيفي'' أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهمه باغتصابها، قررت الاستقرار بشكل نهائي بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"


في جديد قضية سعد المجرد المعتقل في سجن "فلوري"، علمت "شوف تيفي" أن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهمه باغتصابها، قررت الاستقرار بشكل نهائي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" الموثوق منه فإن لورا بريول، تعيش حياتها بشكل طبيعي، موضحا بأنها تسهر بشكل يومي في بعض العلب الليلية رفقة مجموعة من أصدقائها.

و أضاف المصدر ذاته بأن حالة لورا بريول الصحية والنفسية جيدة وطبيعية، وهو ما ينفي على حد تعبيره معاناتها من صدمة نفسية نتيجة تعرضها للاغتصاب والتعنيف الجسدي المتابع من أجلهما سعد المجرد في حالة اعتقال وأصبح مستقبله الفني والشخصي على كف عفريت .

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المجرد لورا بريول الفرنسية الصحية اغتصاب العاصمة الفرنسية

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