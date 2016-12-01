عاجل وانفراد.. هذا ما تقوم به الفتاة الفرنسية التي تتهم سعد المجرد باغتصابها داخل الملاهي الليلية بباريس ﻿

"شوف تيفي"
في جديد قضية سعد المجرد المعتقل في سجن "فلوري"، علمت "شوف تيفي" أن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهمه باغتصابها، قررت الاستقرار بشكل نهائي بالعاصمة الفرنسية باريس.
وحسب مصدر "شوف تيفي" الموثوق منه فإن لورا بريول، تعيش حياتها بشكل طبيعي، موضحا بأنها تسهر بشكل يومي في بعض العلب الليلية رفقة مجموعة من أصدقائها.
و أضاف المصدر ذاته بأن حالة لورا بريول الصحية والنفسية جيدة وطبيعية، وهو ما ينفي على حد تعبيره معاناتها من صدمة نفسية نتيجة تعرضها للاغتصاب والتعنيف الجسدي المتابع من أجلهما سعد المجرد في حالة اعتقال وأصبح مستقبله الفني والشخصي على كف عفريت .
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