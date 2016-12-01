يا ربي السلامة: جريمة قتل مروعة تهز الحي المحمدي بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل الخطيرة ﻿

تمكنت مصالح أمن عين السبع الحي المحمدي، أخيرا، في إطار البحث الذي أجرته بخصوص جريمة القتل العمد التي ذهب ضحيتها حارس سيارات بزنقة عباس الأعرج بعين السبع، من ضبط وإيقاف سائق شاحنة، تبين تورطه في هذه

"شوف تيفي"



تمكنت مصالح أمن عين السبع الحي المحمدي، أخيرا، في إطار البحث الذي أجرته بخصوص جريمة القتل العمد التي ذهب ضحيتها حارس سيارات بزنقة عباس الأعرج بعين السبع، من ضبط وإيقاف سائق شاحنة، تبين تورطه في هذه الجريمة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، بدون سوابق عدلية، جرى إيقافه بناء على مذكرة بحث تم نشرها على الصعيد الوطني في حقه.

وأضاف المصدر ذاته بأنه الموقوف تم استقدامه لمقر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي من أجل تعميق البحث فيما يخص ملابسات ارتكابه لجريمته عن طريق دهس الهالك، فأقر على أنه دخل في شنآن معه قبل أن يتطور ذلك إلى تبادل للسب والشتم بعدما رفض تسديد مقابل حراسة شاحنته ليلا للضحية الذي حاول اعتراض سبيل الشاحنة في الوقت الذي أراد فيه المشتبه فيه مغادرة المكان، وأمام تعنت الحارس الليلي قرر هذا الأخير دهسه عمدا، الشيء الذي أدى إلى وفاته في حينه.

وأوضح ذات المصدر بأن الجاني تم تقديمه إلى العدالة أمس الخميس من أجل تهمة القتل العمد عن طريق الدهس بواسطة شاحنة.



