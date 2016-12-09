خطير.. مكفوفون يهددون بالانتحار في مراكش+صور ﻿

حاول بعض المكفوفين ليلة اليوم الجمعة، بمراكش، الانتحار من خلال إضرام النار في أجسادهم، تعبيرا منهم عن استيائهم الشديد بسبب التهميش الذي طالهم.

"شوف تيفي"



حاول بعض المكفوفين ليلة اليوم الجمعة، بمراكش، الانتحار من خلال إضرام النار في أجسادهم، تعبيرا منهم عن استيائهم الشديد بسبب التهميش الذي طالهم.

وحسب مصادر مراكشية فإن السلطات الأمنية، تدخلت وتمكنت من فض اعتصام المكفوفين الذين حاول البعض منهم إضرام النار في أجسادهم بواسطة البنزين، بعد أن قاموا بربط أنفسهم بحبل.

وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات، دخلت في نقاش مع المعتصمين الذين رفعوا شعارات طالبوا من خلالها بالتوظيف والإدماج.



