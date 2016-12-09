أخنوش يعلن عن تكوين شبيبة حزب الأحرار ويطالب بالإشتغال سواء في الحكومة أو المعارضة ﻿

بعد جهة الداخلة وادي الذهب التي حل بها يوم أمس الخميس، ترأس عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عشية اليوم الجمعة لقاءا تواصليا مع أعضاء حزب الحمامة والمتعاطفين معهم بمدينة العيون، كمحطة

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بعد جهة الداخلة وادي الذهب التي حل بها يوم أمس الخميس، ترأس عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عشية اليوم الجمعة لقاءا تواصليا مع أعضاء حزب الحمامة والمتعاطفين معهم بمدينة العيون، كمحطة سادسة في إطار الجولة التي يقوم بها وفد عن المكتب السياسي لجهات المملكة.

وتجاهل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الخوض في قضية تشكيل الحكومة، مخصصا كلمته للحاضرين بالإشتغال والتواصل مع المواطنين، مؤكدا أن حزب الأحرار سيواصل تأطيره للمواطنين سواء في الحكومة أو خارجها، ومصرحا في كلمته بأن الحزب يجب أن يعود لمكانته السابقة عبر فتح مقرات الحزب للأنشطة والعمل وفق منهجية "أغراس أغراس"

وتابع أخنوش حديثه لمناضلي حزب الحمامة بجهة العيون – الساقية الحمراء عن الدينامية التي يعرفها الحزب والتي يجب بلورتها على أرض الواقع، معلنا عن حاجة الحزب لمنظمة شبابية ونسائية سيتم تأسيسها في السنة الحالية.

وأعربت باقي التدخلات عن السيرة الحسنة التي طبعت عمل وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال القطاعات الوزارية التي سيرها قياديو الحزب، مطالبين بالإستفاذة من الخبرات التي راكموها من خلال سنوات تدبيرهم وتسييرهم للشأن العام.