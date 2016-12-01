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هذا ما وقع بسبب الأمطار العاصفية بالمغرب

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 22:59 هذا ما وقع بسبب الأمطار العاصفية بالمغرب | مجتمع
هذا ما وقع بسبب الأمطار العاصفية بالمغرب
قالت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، إن الأمطار العاصفية التي عرفتها البلاد في الفترة من يوم 4 إلى 7 دجنبر الجاري، كان لها ''تأثير طفيف'' على حركة السير خاصة في جهات مراكش-آسفي

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

قالت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، إن الأمطار العاصفية التي عرفتها البلاد في الفترة من يوم 4 إلى 7 دجنبر الجاري، كان لها "تأثير طفيف" على حركة السير خاصة في جهات مراكش-آسفي وفاس-مكناس وكذا طنجة-تطوان-الحسيمة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه التساقطات أدت إلى انقطاع حركة السير على بعض المحاور بهذه الجهات قبل أن تتمكن مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من فتحها واستعادة حركة السير بها.

وأضاف المصدر نفسه أن المحاور الرئيسية التي انقطعت بها حركة السير هي الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين آسفي والصويرة في المقطع الرابط بين سبت كزولة واثنين لغيات بسبب ارتفاع منسوب مياه واد لغيات، والطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات بعد ارتفاع منسوب مياه واد سويهل.

كما انقطعت حركة السير بالطريق الجهوية رقم 301 الرابطة بين آسفي والصويرية والصويرة (الطريق الساحلي) بفعل ارتفاع منسوب مياه واد الزاك ، والطريق الجهوية رقم 419 الرابطة بين شفشاون وتاونات عبر بني أحمد الغربية.

وأشار البلاغ إلى أنه إثر انقطاع هذه الطرق قامت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتعبئة وسائلها المادية من آليات الشحن والحفر والتسوية، وكذا مواردها البشرية، لاستعادة حركة السير بها، حيث تمكنت من فتح هذه الطرق في أقل من 24 ساعة، باستثناء الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين آسفي والصويرة التي استغرق فتحها ثلاثة أيام.

 

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