مخرج مغربي يسخر من مهرجان مراكش السينمائي : البساط ديالو مبقاش أحمر.. بلوسخ للي نشروه المنظمين ولا كحل ﻿

بلغة دارجية، تهكمية وقاسية، تنهل من النقد نظرة المتفحص للواقع السينمائي المغربي، استخرج المخرج إدريس اشويكة سياطه، وراح يجلد في أكبر تظاهرة سينمائية في إفريقيا (المهرجان الدولي للفيلم بمراكش)،

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بلغة دارجية، تهكمية وقاسية، تنهل من النقد نظرة المتفحص للواقع السينمائي المغربي، استخرج المخرج إدريس اشويكة سياطه، وراح يجلد في أكبر تظاهرة سينمائية في إفريقيا (المهرجان الدولي للفيلم بمراكش)، التي تشكل إلى جانب "مهرجان القاهرة السينمائي" و"مهرجان قرطاج السينمائي" ثلاثيا ضاربا في الساحة السينمائية على المستوى الإفريقي والعربي.

ولأن اشويكة يسعى إلى نفاذ انتقاداته للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش إلى أذهان الناس، استعمل خطابا دارجيا، جارحا حينا وساخرا حينا آخر، حيث قال عن هذا المهرجان في نسخته السادسة عشرة "ما بين لفتتاح ولختتام لي غادي إكون هاد الليلة، الطابي لحمر ديال المهرجان مسخ ورجع كحل من كثرة لوسخ لي نشروه المنظمين في هاد الأسبوع ! الشي لي جعل من هاد التظاهرة بحال لكنازة في حين كان خاصها تكون عرس كبير".

بالنسبة لاشويكة، تم صرف أموال طائلة في هذا المهرجان السينمائي، في مقابل نتيجة صغيرة، وربما منعدمة حسب تعبيره.. لذلك، أكد على أن السينما الوطنية "ما ستافدت والو لكونها تقصات من لوَّل.. تكريم لشخصية مغربية وحدة، وماشي في بلاصته، حنت ماشي شخصية سينمائية" في إشارة إلى تكريم عبد الرحيم التونسي (عبد الرؤوف). معتبرا في الوقت ذاته أن "الجهات (شركات أو أفراد) لي استفدت كثر، أغلبها فرنسية.. هيآت مهنية مغربية كثيرة حتى هي تقصات بحال الأفلام".

وقال شويكة الذي يعتبر من المخرجين القلائل المطلعين على المطبخ الداخلي للمركز السينمائي المغربي، إن "الإدارة الفرنسية هي لي متحكمة في كلشي، وسي صارم الفاسي الفهري وفيصل لعرايشي، مدير القطب التلفزيوني العمومي (لي عمم فيه غير الرشوة والمحسوبية والزبونية : يعني سياسة "باك صاحبي" الشهيرة) يا الله كيطلبوا باش يبلصيوا صحابهم في لوائح المعروضين في لوطيلات ولعشاوات ولحفلات"... بمعنى آخر بغى اشويكة يقول بأن هذا الثنائي عاش مغتربا داخل المهرجان طيلة أيامه.

"وباش كملات وجملات" يضيف اشويكة "سي صارم الفاسي، المدير ديال المركز السينمائي المغربي، ما خلى فين كَال بصوت عالي بأن الأفلام المغربية ماشي في المستوى ديال مهرجان مراكش، ولكن المدير الفني المحترم (برينو بارد) ضرب ليه كلشي في زيرو وبرمج أفلام فرنسية أو من إنتاج مشترك فرنسي من مستوى ضعيف بزاف".. هذه الأفلام الفرنسية حسب اشويكة، تعتبر على المستوى الفني كقيمة سينمائية "أقل مستوى بكثير من بزاف ديال الأفلام المغربية لي تعرضات في المهرجان الوطني ديال طنجة ! وخى برينو بارد كال بلي هو بوحده لي كيقرر في اختيار الأفلام وبلي شاف 13 فيلم مغربي وكلهم عيانين، هادي عجرفة زايدة، وشوفو شكون اللي عيان ماشي الأفلام المغربية" !

وتساءل اشويكة المعروف بحسه اليساري "واش ماشي القمة ديال العبث وخسران المال العام على والو وإهانة كبيرة لبلاد ولعباد ؟!.. أنا بعدا ما بقيت فاهم والو وعطيت حماري، ولكم واسع النظر والسلام!".. هذا هو اشويكة.. مخرج معندو غير شلح ملح ميخناز..





