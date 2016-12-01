خيوط الإطاحة ''بالغول '' سعد لمجرد، من المخابرات الجزائرية إلى المخابرات المصرية، وما وقع أكبر من قضية محاولة اغتصاب وهذه هي التفاصيل الصادمة.. ﻿

التمعن في مسيرة ''لمعلم'' قد يقلب الموازين ويظهر بعض الحقائق الجديدة في مسار شاب حقق حلم النجومية في سنوات قليلة جدا، ووصل إلى العالمية، شاء من شاء وأبى من أبى، أدى أغاني عديدة، لكن القليلة منها نجحت

شوف تيفي



التمعن في مسيرة "لمعلم" قد يقلب الموازين ويظهر بعض الحقائق الجديدة في مسار شاب حقق حلم النجومية في سنوات قليلة جدا، ووصل إلى العالمية، شاء من شاء وأبى من أبى، أدى أغاني عديدة، لكن القليلة منها نجحت بعد أن تم اختيارها بدقة عالية.

ففي الوقت الذي كان فيه مجموعة من الفنانين المصريين خصوصا الذين يبحثون لهم عن موطئ قدم في الساحة العالمية، وفي غفلة من الوسط الفني العربي بأكمله، خرج بصورة سريعة شاب جاء من أمريكا إلى المغرب لتحقيق هدفه، فأغلقت عليه كل المنافذ من أبناء بلده فما بالك في البراني، حيث كانت 2010 سنة صعبة على سعد في الدار البيضاء، لكنها ستعرف انطلاقة شرارة ثورة على الأغنية والموسيقى.

لقد عان سعد الأمرين قبل أن يصدر أول عمل سينقله إلى العالمية بصورة صاروخية، ورتب مع بعض المقربين إطلاق أول عمل غنائي، وتعاون فيه مع بعض العارفين في خبايا الشبكة العنكبوتية، ليطلق أول سينغل باسم "إنتي"، والذي سيثير الجدل على أعلى مستوى، ولما لا، فسعد آمن بالمشروع، ووضع آخر فلسا في جيبه لإنتاج الأغنية مع ديدجي فان.

خرجت الأغنية إلى الوجود، وزلزلت المشهد الغنائي في المغرب أولا، وانتقلت إلى الشرق الأوسط، وبعدها إلى العالمية، حيث غناها أطفال بمجموعة من اللغات وهو الشيء الذي جعل الأغنية تخترق العالم بأسره، وتحقق ما لم تحققه أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب، الذين كانوا سلاطين زمنهم في وقت سابق.

بعد ذلك سيبدأ في الظهور أصدقاء لمجرد من أعدائه ، ولن يتوقف الأمر عند هذا بل أصبح عدد المتربصين به أكثر عندما أصدر أغنية "لمعلم" والتي كانت الظاهرة والطفرة في الموسيقى العربية، ونالت أكثر من حقها من النجاح وهو الشيء الذي أخرج مجموعة من الفنانين المصريين عن صمتهم، وكلهم أجمعوا على أن لمجرد ليس إلا سحابة عابرة وستزول قريبا، لكن الخطير هنا هو القراءة بين سطور حديث بعض الفنانين الذين أكدوا على أنه زائل، بعد أن خلقت "لمعلم" ضجة كبيرة في كبريات القنوات العربية والعالمية، وبسببها اخترق الساحة المصرية على طولها وأصبح نجمها الأول.

لكن سعد لمجرد لم يعر اهتماما كبيرا لما قيل في مصر، وأصدر قنبولة أخرى اسمها "غلطانة" والتي انتهى معها مسار الفنان وراء القضبان، لكن قبل ذلك كون لمجرد صداقات كثيرة ببلاد الفراعنة، التي لن تكون نعمة عليه وإنما نقمة يدفع ثمنها لمجرد حاليا في السجون الفرنسية، لكن الكثير سيتساءلون كيف؟

الكثير من الفنانين المغاربة الذين أرادوا إثبات ذواتهم داخل دواليب الساحة الفنية العربية فشلوا، منهم من عان الأمرين وعاد أدراجه إلى المغرب، لكن سعد لمجرد كان الحلقة الأصعب ولم يستطع فنان مصري أن يقنعه بحمل الجنسية الفرعونية، بل تمادى لمجرد وأصدر "غلطانة" وكمل الباهية بعد أن رفضت المطربة المصرية شيرين إكمال اتفاقها معه حول الديو الذي كان سيجمعهما ورفضت بعد ذلك لظروف غامضة، لكن الكواليس تقول أنها تلقت أوامر بعدم الاشتراك مع سعد لمجرد في أي عمل فني.

وفي هذا السياق أشار الفنان شفيق عمر نيبو وهو الأدرى بخبايا الساحة الفنية المصرية نظرا لمعاصرته لأشهر الفنانين العرب طوال سنوات ببلاد الفراعنة، إلى أن هذا الغول الفني المغربي (سعد لمجرد) المفاجئ المجتاح كل البلاد وأصبح له جمهور بمصر هي خطة المصيدة ودراسة أرشيفه ونقط ضعفه ليخطط له بإحكام و يقع فريسة بنت فرنسا الممولة بطريقة غير مباشرة من الاستخبارات المصرية .. وعن بعض النجمات المشتغلات بمصر فهن يمثلن مصر أولا بغنائهن وحديثهن ومجنسات وعن الجريني فإنه لا يشكل خطر البروز على فناني مصر فلا هدف من إقصائه طالما أنه يغني باللهجة المصرية وعن ما قالوا أن الاستخبارات الجزائرية وراء هاته الفعلة ..أتهكم ضاحكا وأقول جل رواد المغرب غنوا لصحرائنا وأحيوا حفلات بالجزائر ودول المهجر ولم يتعرض لهم أحد بمكروه....