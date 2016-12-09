صورة جديدة للأميرة للا سكينة تشعل الفايسبوك ﻿

نشر مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على حسابه الفايسبوكي، صورة جديدة للأميرة للا سكينة.

"شوف تيفي"

نشر مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على حسابه الفايسبوكي، صورة جديدة للأميرة للا سكينة.

وفور تداول هذه الصورة الرائعة للأميرة، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابه بها، وبجمال الأميرة وأناقتها.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير للا سكينة ابنة الأميرة للا مريم، أنجبت قبل أشهر توأما رائعا خلال تواجدها بالديار الفرنسية.