سرقة محتويات سيارة بطريقة احترافية بالدار البيضاء ﻿

شهد شارع 11 يناير بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، وقوع عملية سرقة احترافية، استهدفت سيارة خفيفة، تم السطو على جميع محتوياتها.

"شوف تيفي"

شهد شارع 11 يناير بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، وقوع عملية سرقة احترافية، استهدفت سيارة خفيفة، تم السطو على جميع محتوياتها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سارقي محتويات هذه السيارة الخفيفة وهي من نوع "بيجو 205"، قاموا بسرقة مبلغ 800 درهم، ودفتر وشيكات وأوراق أخرى.

وأوضح المصدر ذاته بأن المتورطين في هذه القضية، عمدوا إلى تكسير زجاج نوافذ السيارة، قبل أن يتم سرقة المحتويات المذكورة، موضحا بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في النازلة.