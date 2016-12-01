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الداودية تحيي حفل رأس السنة بالجزائر وها معامن

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 20:40 الداودية تحيي حفل رأس السنة بالجزائر وها معامن | ثقافة و فنون
الداودية تحيي حفل رأس السنة بالجزائر وها معامن
من المنتظر أن تحيي فنانة الأغنية الشعبية زينة الداودية سهرة ليلة رأس السنة بالجزائر، رفقة العديد من النجوم ومن بينهم نجم أغنية الراي قادر الجابوني.

"شوف تيفي"

 

من المنتظر أن تحيي فنانة الأغنية الشعبية زينة الداودية سهرة ليلة رأس السنة بالجزائر، رفقة العديد من النجوم ومن بينهم نجم أغنية الراي قادر الجابوني.

وتعتبر الداودية من بين الفنانين المغاربة المعروفين بشكل كبير بالجزائر، حيث تعرف عليها الجمهور الجزائري عقب إحيائها للعديد من الحفلات رفقة الفنانة الجزائرية الزهوانية، وخاصة بمدينة وهران.

وتجدر الإشارة إلى أن الداودية، أصدرت أخيرا أغنيتها الجديدة "رونديفو" والتي تعاملت فيها ولأول مرة مع "الديد جي فان".

 

 

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المغرب شوف تيفي زينة الداودية رأس السنة رونديفو

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