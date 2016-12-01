الداودية تحيي حفل رأس السنة بالجزائر وها معامن ﻿

"شوف تيفي"
من المنتظر أن تحيي فنانة الأغنية الشعبية زينة الداودية سهرة ليلة رأس السنة بالجزائر، رفقة العديد من النجوم ومن بينهم نجم أغنية الراي قادر الجابوني.
وتعتبر الداودية من بين الفنانين المغاربة المعروفين بشكل كبير بالجزائر، حيث تعرف عليها الجمهور الجزائري عقب إحيائها للعديد من الحفلات رفقة الفنانة الجزائرية الزهوانية، وخاصة بمدينة وهران.
وتجدر الإشارة إلى أن الداودية، أصدرت أخيرا أغنيتها الجديدة "رونديفو" والتي تعاملت فيها ولأول مرة مع "الديد جي فان".
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.