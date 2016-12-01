صادم: غشاء البكارة ب1500 درهم بالمغرب وهاكيفاش ﻿

استطاعت ''شوف تيفي'' من خلال تحقيق سيعرض خلال الأيام المقبلة حول ترميم غشاء البكارة،أن تنفرد بنشر تصريح صادم على لسان طبيب مغربي مرخص من طرف وزارة الصحة يؤكد فيه أنه يجري عمليات جراحية لترميم غشاء

شوف تيفي:



استطاعت "شوف تيفي" من خلال تحقيق سيعرض خلال الأيام المقبلة حول ترميم غشاء البكارة،أن تنفرد بنشر تصريح صادم على لسان طبيب مغربي مرخص من طرف وزارة الصحة يؤكد فيه أنه يجري عمليات جراحية لترميم غشاء البكارة.

و كشف الطبيب المذكور أنه يجري عمليات جراحية لفتيات فقدن عذريتهن بأثمنة تتراوح ما بين َ1500 درهم و 2000 درهم، داخل عيادته و قبل يوم فقط من ليلة الدخلة.

الطبيب أكد ،أن العملية ، تجرى تحت التخدير الموضعي أو العام وقد تستغرق من 45 دقيقة حتى الساعتين حسب الحالة.

انتظروا تحقيقا غير مسبوق حول هذا الموضوع نهاية هذا الأسبوع.





