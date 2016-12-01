بالفيديو.. الطالبي العلمي يلمح إلى عدم المشاركة في الحكومة ودخل طول وعرض فبنكيران ﻿

صرح الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه شارك في النقاش الذي جمع أحزابا سياسية بعد الإنتخابات التشريعية، الممثلة في البرلمان في ماسمي إعلاميا '' بالإنقلاب على رئيس الحكومة''.

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صرح الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه شارك في النقاش الذي جمع أحزابا سياسية بعد الإنتخابات التشريعية، الممثلة في البرلمان في ماسمي إعلاميا " بالإنقلاب على رئيس الحكومة".

وتابع العلمي تصريحه بالقول بأن الدستور واضح في تشكيل الحكومة، حيث ان الملك محمد السادس عين عبد الإله بن كيران وهو "المسؤول عن تشكيلها والبحث عن تحالفات، فما ذنب حزب الأحرار الذي حصل فقط على 37 مقعدا برلمانيا وهو حزب معطوب".

وأوضح العلمي أنه يتأسف لكون الملك محمد السادس "كايجري في الأدغال الإفريقية وإحنا جالسين في المغرب كان عاودوا الخرايف" تاركين القضايا الإستراتيجية والأساسية التي تهم المغاربة، مؤكدا أن الذي طلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين في قضية مجانية التعليم هو رئيس الحكومة والدستور واضح في هذا الجانب، مصرحا بأن رأي المجلس يلزمه هو وليس أحد آخر.

وأكد العلمي أن حزبه سهل تشكيل الحكومة ردا على سؤال لأحد المتدخلين في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة يوم أمس الخميس، موضحا أن المكتب السياسي وضع مجموعة من المقترحات وشروطا للعمل في إنسجام داخل الحكومة، مصرحا أن الحزب لن يعيد نفس طريقة إشتغاله في الحكومة السابقة قبل الموافقة على "الشروط التي وضعها"، نافيا وجود أي عداوة مع الأحزاب السياسية باعتبارهم مغاربة ويمثلون المغاربة.

ودافع رئيس مجلس النواب عن اللقاء التشاوري الذي جمع الأحزاب السياسية بعد الإنتخابات التشريعية بالقول " مشينا نشتاغلوا باش نقادوا البرلمان قاليك إنقلاب"، موضحا أن الجميع كان يطالب بفصل السلط بين التنفيذية والتشريعية داخل البرلمان، حيث أن "المصالح متوقفة خاصة أن المؤسسة البرلمانية ملتزمة في لقاءات خارجية".