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عاجل وانفراد.. على لسان محامي الفتاة الفرنسية: هذه هي حقيقة خروج سعد المجرد من السجن بكفالة

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 19:54 عاجل وانفراد.. على لسان محامي الفتاة الفرنسية: هذه هي حقيقة خروج سعد المجرد من السجن بكفالة | مجتمع
عاجل وانفراد.. على لسان محامي الفتاة الفرنسية: هذه هي حقيقة خروج سعد المجرد من السجن بكفالة
بعدما كشفت وسائل إعلام فرنسية إمكانية خروج سعد المجرد الأسبوع المقبل بكفالة قدرها 500 مليون سنتيم، ربطت ''شوف تيفي'' الاتصال بمصدرها الموثوق بباريس، والذي أكد بأنه محامي الفتاة الفرنسية أوضح له بأن

"شوف تيفي"

 

بعدما كشفت وسائل إعلام فرنسية إمكانية خروج سعد المجرد الأسبوع المقبل بكفالة قدرها 500 مليون سنتيم، ربطت "شوف تيفي" الاتصال بمصدرها الموثوق بباريس، والذي أكد بأنه محامي الفتاة الفرنسية أوضح له بأن الخبر المتداول مجرد شائعة ولا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر ذاته بأن محامي الفتاة الفرنسية، أكد بأن سعد المجرد المتابع بتهمة الاغتصاب والتعنيف الجسدي لن يحصل على السراح المؤقت الأسبوع المقبل، لأن ملف القضية ما يزال بين يدي ما يسمى بالقضاء الجماعي "النقض والإبرام".

وأضاف المصدر ذاته بأن إمكانية حصول سعد المجرد على السراح لن يتم إلا بعد المواجهة مع الفتاة الفرنسية وعقد الجلسة الأولى للمحاكمة، والتي لن تتم نظرا لقيام هذه الأخيرة من خلال محاميها بتسليم شهادة طبية مدتها ثلاثة أشهر إلى قاضي التحقيق وبالتالي فإن مدة الحبس الاحتياطي وحسب القانون 11330 قد يتم تمديدها.

 

 

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