صادم.. العثور على رضيعة داخل قفة أمام دار للولادة ببني ملال+صورة ﻿

في مشهد صادم ومؤلم، عثر مواطن يعمل كحارس سيارات ليلة الخميس- الجمعة، على رضيعة حديثة الولادة داخل قفة تم وضعها أمام دار الولادة بمنطقة دار ولد زيدوح ضواحي مدينة بني ملال.

"شوف تيفي"

في مشهد صادم ومؤلم، عثر مواطن يعمل كحارس سيارات ليلة الخميس- الجمعة، على رضيعة حديثة الولادة داخل قفة تم وضعها أمام دار الولادة بمنطقة دار ولد زيدوح ضواحي مدينة بني ملال.

وفور عثور هذا الحارس على الرضيعة، سارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة هوية الوالدين البيولوجيين للرضيعة.

وعلاقة بالموضوع فإن الشكوك في النازلة، تحوم حول قيام سيدة قد تكون الأم البيولوجية بوضع الرضيعة والفرار من عين المكان.





