صادم : العثور على جثة شاب عارية داخل غرفة بأكادير ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أنه تم العثور على شاب في مقتبل العمر داخل غرفة نومه مجردا من ثيابه بمنطقة أورير شمال مدينة أكادير قبل قليل.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أنه تم العثور على شاب في مقتبل العمر داخل غرفة نومه مجردا من ثيابه بمنطقة أورير شمال مدينة أكادير قبل قليل.

وأضافت ذات المصادر، أن أولى المؤشرات ترجح إلى نسبة كبيرة أن أسباب الوفاة إلى تسرب الغاز من القنينة المستعملة ما تسبب في اختناق الضحية الشاب والمتزوج من أجنبية من جنسية ألمانية تشتغل كمدرسة بأكادير.

وأوضحت ذات المصادر، أن المنزل الذي عثر فيه على جثة الشاب، شهد قبل أشهر عملية إنتحار.

هذا وبمجرد علمها بالموضوع، هرعت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بتغازوت وكذا الفرقة العلمية للدرك الملكي إلى عين المكان لمعاينة الحالة، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بأكادير لعرضها للتشريح الطبي لفك لغز الحادثة.





