فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل ﻿

نشرت صفحة فايسبوكية مقطع فيديو عبارة عن ربورطاج للقناة الأولى تم بثه سنة 1995، بخصوص انطلاق حملة لمحاربة الأكياس البلاستيكية ''الميكا'' وتعويضها بالقفة.

"شوف تيفي"

نشرت صفحة فايسبوكية مقطع فيديو عبارة عن ربورطاج للقناة الأولى تم بثه سنة 1995، بخصوص انطلاق حملة لمحاربة الأكياس البلاستيكية "الميكا" وتعويضها بالقفة.

وفور نشر هذا الفيديو المثير والذي تم تصوير قبل 20 سنة، تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم بعد علمهم بأن حملة "زيرو ميكا" التي تم الإعلان عنها في الصيف الماضي، تم الإعلان عن شبيهتها في سنة 1995 وبنفس المقومات ومن بينها العودة إلى القفة من خلال " حملة تحت شعار "العودة إلى القفة العودة إلى الأصل".

تجدر الإشارة إلى أن المغرب وبمناسبة المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 22" بمراكش، قرر منع بيع الأكياس البلاستيكية من خلال فرض عقوبات زجرية، وإطلاق حملة تحسيسية تحت عنوان "زيرو ميكا".