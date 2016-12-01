مشا فيها.. الشك يقود لاعتقال مواطن فنزويلي بمطار طنجة وها علاش ﻿

قد تكون عملية الشك أحيانا صائبة، وذلك ما وقع مع مواطن فنزويلي مساء أول أمس بمطار طنجة، حيث أثار المواطن المذكور القادم من إسبانيا شكوك رجال الأمن الذين طلبوا منه مرافقتهم إلى مقر مفوضية المطار، حيث

شوف تيفي:

قد تكون عملية الشك أحيانا صائبة، وذلك ما وقع مع مواطن فنزويلي مساء أول أمس بمطار طنجة، حيث أثار المواطن المذكور القادم من إسبانيا شكوك رجال الأمن الذين طلبوا منه مرافقتهم إلى مقر مفوضية المطار، حيث أدى التحقيق إلى التأكد أن الموقوف يحمل في أحشائه كبسولات كوكايين.

وكشف مصدر أمني أن الموقوف تمت إحالته على مستشفى محمد الخامس تحت حراسة أمنية مشددة، من أجل استخراج الكبسولات، قبل أن يتم عرضه على النيابة العامة للنظر في المنسوب إليه.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية في مختلف المطارات أوقفت مجموعة من المهاجرين البالعين لكبسولات الكوكايين في الأونة الأخيرة، حيث يبقى بلعها هو الطريقة الوحيدة للإفلات من المراقبة الأمنية لكن اليقظة الأمنية وتوفر بعض المطارات على جهاز سكانير يعجل بوقف العديد من المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية.



