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بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 18:27 بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء | حوادث و حقوق
بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء
شهدت منطقة حد السوالم ضواحي مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص.

"شوف تيفي"

 

شهدت منطقة حد السوالم ضواحي مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارتين خفيفتين، اصطدمتا بطريقة مروعة، ما أدى إلى إصابة سائق إحدى السيارتين بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة.

 

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المغرب شوف تيفي مصالح الدرك الملكي سيارة حادثة سير أحد السوالم

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