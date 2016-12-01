عاجل.. انفجار ثاني بعبوة ناسفة يهز مصر ﻿

"شوف تيفي"
اهتزت قبل قليل محافظة كفر الشيخ بمصر، على وقع انفجار قوي، على إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة للشرطة.
وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الانفجار الذي وقع بالتحديد بقرية تدعى قرية البشاير، أسقط قتيلا واحد وأسفر كذلك عن إصابة شرطيين.
وأضافت المصادر ذاتها بأن القيادات الأمنية المصرية، حلت بمكان الانفجار، وفتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة القاهرة، شهدت صباح اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى.
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