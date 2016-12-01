بان كي مون يعين صينيا قائدا لبعثة المينورسو أياما بعد صور ''للبوليساريو'' بالمحيط الأطلسي ﻿

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الخميس، تعيين عسكري صيني قائدا للبعثة الأممية “مينورسو” في الصحراء المغربية.

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الخميس، تعيين عسكري صيني قائدا للبعثة الأممية “مينورسو” في الصحراء المغربية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن “اللواء وانغ شياو جون (من الصين) سيخلف الباكستاني لواء محمد طيب عزام الذي تولى المنصب منذ أواخر سنة 2015، والذي انتهت فترة ولايته اعتبارا من يوم الأربعاء السابع من دجنبر الجاري”.

وأوردت مواقع إعلامية متطابقة، أن "فرحان حق”، كشف في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن اللواء شياو جون سيجلب معه إلى المنصب خبرات عسكرية تمتد لأكثر من 40 عاما؛ حيث شغل منصب الملحق العسكري في سفارات الصين بكل من البرازيل والهند والسويد والولايات المتحدة في الفترة من 2006 وحتى عام 2016

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ويأتي التعيين الجديد أياما فقط بعد إنتشار صور وشريط فيديو لعناصر محسوبة على "إنفصاليي البوليساريو" بالمحيط الأطلسي بتساهل من الجيش الموريتاني وجنود بعثة "المينورسو" حسب مصادر إعلامية دولية.