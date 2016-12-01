الحموشي يحيل ضابط ومفتش للشرطة بالقنيطرة على المجلس التأديبي لهذا السبب ﻿

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بفتح ملف تأديبي في حق ضابط ومفتش للشرطة، يعملان بمصلحة حوادث السير بولاية أمن القنيطرة، وذلك لارتكابهما إخلالات مهنية تستوجب عرضهما على أنظار المجلس

شوف تيفي



أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بفتح ملف تأديبي في حق ضابط ومفتش للشرطة، يعملان بمصلحة حوادث السير بولاية أمن القنيطرة، وذلك لارتكابهما إخلالات مهنية تستوجب عرضهما على أنظار المجلس التأديبي.

وسبق للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، قد كلّف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق في موضوع مقال منشور في أحد المواقع الإخبارية، ينسب لموظف شرطة بمصلحة حوادث السير بالقنيطرة، ارتكاب تجاوزات وإخلالات أثناء معاينة حادثة سير بين سيارة خفيفة ودراجة نارية.

و أوضح البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن حول الحادثة التي وقعت مساء يوم 16 يناير 2016، بين دراجة نارية، كان يمتطيها قاصر وبين سيارة تسوقها سيدة، حيث تم الاستماع إلى هذه الأخيرة في نفس اليوم، بينما تم الاستماع إلى القاصر بحضور ولي أمره في 27 من نفس الشهر، حيث ادعى أن السائقة كانت تسير في الاتجاه الممنوع، واستدل بعلامة تشوير (INTERDIT) كانت بعين المكان.

و قام الضابط ومفتش الشرطة المعنيين بالأمر، بتضمين هذه المعطيات في محضر المعاينة دون التأكد من تاريخ وضع علامة التشوير المذكورة، والتي تبين فعلا أن تاريخ تثبيتها كان لاحقا بخمسة أيام عن تاريخ وقوع الحادثة، وهو ما يعتبر إخلالا مهنيا يقتضي فتح ملف تأديبي في حق الموظفين المذكورين، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية اللازمة.





