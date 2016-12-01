مبادرة إنسانية لشرطي مع متشرد تشعل الفايسبوك..وها شنو دار ﻿

شوف تيفي"
ظهر ضابط شرطة مع متشرد في مشهد جد إنساني، وهو يطمئِن عليه ويمنحه بعض الأكل بجانب إحدى الطرقات.
وحسب ناشري هذه الصورة فإن الضابط، وجد المتشرد في الطريق الرابطة بين مدينة الرباط ومدينة وزان، وقرر مد يد المساعدة إليه من خلال منحه بعض الأكل.
وتفاعل النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الصور وتداولها، حيث عبر الجميع عن إعجابه الكبير بها وبهذا العمل الإنساني لهذا الشرطي الذي أظهر الجانب الإنساني المتعلق بخدمة المواطن.
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