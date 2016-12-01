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خطير وبالفيديو.. بوليسي ضرب بقرطاسة تلميذ هاز جنوية داخل مؤسسة تعليمية و ها شنو وقع

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 17:01 خطير وبالفيديو.. بوليسي ضرب بقرطاسة تلميذ هاز جنوية داخل مؤسسة تعليمية و ها شنو وقع | دولي
خطير وبالفيديو.. بوليسي ضرب بقرطاسة تلميذ هاز جنوية داخل مؤسسة تعليمية و ها شنو وقع
وجد رجل شرطة أمريكي نفسه مضطرا إلى إطلاق الرصاص على تلميذ هدد زملائه بواسطة سكين كبير في مدرسة في ولاية نيفادا الأمريكية.

"شوف تيفي"

وجد رجل شرطة أمريكي نفسه مضطرا إلى إطلاق الرصاص على تلميذ هدد زملائه بواسطة سكين كبير في مدرسة في ولاية نيفادا الأمريكية.

وحسب وسائل إعلام عالمية فإن التلميذ البالغ من العمر 14 عاما، دخل في خلاف مع تلميذين آخرين في ساحة المدرسة، لتتطور الأمور بعد ذلك بعد أن رفع سكينا، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلاب واستدعى تدخل رجل الشرطة الذي فشل في إقناع التلميذ بترك السكين فاضطر إلى إطلاق النار باتجاهه.

وأضافت المصادر ذاتها بأن التلميذ، أصيب بكتفه وقد تم نقله على الفور إلى المستشفى في حالة خطيرة لتلقي العلاج.

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